Kılıçdaroğlu, TTB Başkanı Adıyaman ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ı telefonla aradı.

Pandemi süreci ve sağlık emekçilerinin durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalar ve özverili mücadele için teşekkürlerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TTB kapatılsın, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılsın” çağrısı yapmış, Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen yanıtta "Uyarı ve öneri paylaşmak etik sorumluluğumuzdur. Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" denilmişti.