Sahte senet ve rüşvet almakla suçlanan Yavaş beraat etti

Yerel seçim öncesinde 'sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlaması ile hakkında dava açılan Mansur Yavaş beraat etti. Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sürecinde 'sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma' suçlaması ile karşı karşıya kalan Mansur Yavaş hakkında açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yavaş'la ilgili suçlamanın gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme Yavaş hakkında beraat kararı verdi.

Kesgin hakkında yakalama kararı

Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kesgin aranıyor.