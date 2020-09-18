Erdoğan'dan koronavirüs önlemlerine dair açıklama: Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere değinen Erdoğan, "Halkımız kurallara uymadı. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız" dedi.

Erdoğan, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri artırma durumunda olduğunu belirterek "Bunu yapmak zorundayız. Bunlar zevkimizden olan şeyler değil. Halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımızın sıkıntı yaşamaması içindir. Bir olumlu dönüş bazı illerde başladı" ifadesini kullandı.

Devamında aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Sıkı bir şekilde devam ediyor. Özel sektör bu konuyla ilgili olarak bu çalışmalara devam ediyor. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Libya'daki son durum

"Geçen hafta Sayın Serrac ile bir kabulüm olmuştu. Ardından böyle bir gelişme bizler için üzüntü verici. Libya gibi bir yerde, Trablus'ta bir ara çok olumsuz gelişmeler oldu. Bizim oraya müdahalemizle Sayın Serrac ve ekibi darbeci Hafter'in işgalinden kurtulma duruma geldi. Darbeci Hafter her geçen gün kayba gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek. Fakat Sayın Serrac'ın kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile görüşmeleri olabilir. Bu işi olması gereken istikamete dönüştürürüz.

Yunanistan ile müzakereler

Birçok devlet başkanı veya başbakanlar yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Komisyon Başkanı Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, Sayın Conte ile görüşmeler yaptık. Başka bir yaklaşım var. Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme süreci olabilir mi? Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda sıkıntı yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur.

Komisyon Başkanı İspanya Başbakanı Sayın ile görüşmeler yaptık. Başka bir yaklaşım var. Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme süreci olabilir mi? Bizim ile görüşme yapma konusunda sıkıntı yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur. Meis'te yaptıklarını dayatma olarak yaparlarsa bunun anlamı yok. Oruç Reis'i limana çektiysek bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Diplomasiye imkan verelim. Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu karşılasın bir adım atalım diye yaptık. Görüşürüz, kaçamak yapma gibi bir durum yok. Yunanistan Cumhurbaşkanı adayı gelip gövde gösterisi yapacaksa, biz daha büyüğünü yaparız.

Mısır ile anlaşma