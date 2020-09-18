Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında attığı manşetle ilgili olarak açıklama yaptı. "Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir" diyen Çavuşoğlu, devamında "Ama hakaret, küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Bunun Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olana yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye'de olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız" diye konuştu.

Kıbrıs'ta durumun sorulmasının üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti: