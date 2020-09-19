Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Binali Yıldırım ve eşinin PCR test sonuçları negatif çıktı.

Eşi Semiha Yıldırım ile olduğu bir fotoğrafı paylaşarak açıklama yapan Binali Yıldırım "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

1- PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. pic.twitter.com/72MHsDF7eD — Binali Yıldırım (@BY) September 19, 2020

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2- Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin.



Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı? 🌝🤲 — Binali Yıldırım (@BY) September 19, 2020

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