Düzce'de evdekilere virüs bulaştırmaktan korkan pozitif vakalar KYK’larda ücretiz kalacak

Düzce Valisi Cevdet Atay, “Düzce’de koronavirüs pozitif çıkanlar, evleri kalabalık olanlar yakınlarına bulaştırma korkusu yaşıyorlarsa bize bildirmeleri halinde ücretsiz olarak KYK’ya bağlı yurtlara yerleşebilecek ve karantinalarını burada geçirebilecekler” dedi.

Düzce’de hafta sonu Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum müdürleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleriyle birlikte kent sokaklarından denetim yaptı.

Pandemi nedeniyle işyerlerinde alınan önlemleri denetleyen Vali Cevdet Atay, ayrıca vatandaşlara da maske dağıttı. Türkiye'de ilk defa Düzce’de hayata geçirilen kafe, kafeterya gibi yerlerde müşterilerin koronavirüs tedbirlerine uymalarını sağlamak üzere görevlendirilen pandemi gözlemcilerini de denetleyen Vali Cevdet Atay, pandemi gözlemcilerine görevleri ile ilgili uyarılarda da bulundu.

Atay, koronavirüs testi pozitif çıkan ancak kalabalık ailede olması nedeniyle yakınlarına da virüs bulaştırma korkusu yaşayan vatandaşların başvurması halinde karantina sürelerini KYK yurtlarında ücretsiz olarak geçirebileceklerini söyledi:

“Düzce’de vatandaşlarımız karantina kurallarına uyuyorlar. Ancak korona virüs testi pozitif çıkan ve kalabalık aile ortamında olan vatandaşlarımız için uygulama başlattık. Testi pozitif çıkıp evinde kalmak zorunda kalan vatandaşlarımız, ‘Ben evimde kaldığım süre içinde aile fertlerinden birisine zarar veririm’ düşüncesinde olanlar varsa biz bunları da yurtlara hiçbir ücret almadan onların bakımlarını, yemeklerini, ilaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağız. O tedbirleri de aldık. Yani koronavirüs olan ve kalabalık ailede yaşayan vatandaşlarımıza da destek olacağız. Vatandaşlarımız 112 acil çağrı hattını arayarak durumlarını iletirlerse arkadaşlarımız önlem alıp gerekli çalışmayı başlatacaklar dedi."