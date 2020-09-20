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    Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz'ın aile dostu Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altında olan 48, 53 ve 58.'nci hükümetlerde Başbakanlık görevini yürüten Yılmaz'ı ziyaretinin ardından Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Albayrak: Eski Başbakan Yılmaz yoğun bakımda değil odasında

    © AA / Nevzat Yıldırım
    Türkiye
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    Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, "Mesut Yılmaz yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Kolay değil zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, yüce Allah'tan ümit kesilmez" açıklaması yaptı.

    Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Yılmaz, Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.

    Galatasaray İkinci Başkanı ve Mesut Yılmaz'ın aile dostu Abdurrahim Albayrak da Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

    Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Albayrak, her şeyden önce çok üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Dün akşam, hiç Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sosyal medyada böyle bir haber yaptılar. Bu ülkede milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'la ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü. Rize'den otobüsler tutuldu, İstanbul'a hareket etmeye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Bunlar hoş şeyler değil, herkesin ailesi var. Ben yukarıda Berna (Yılmaz) ablayla, Hasan'la beraber... Dün de ben tüm gün buradaydım.

    Beyefendi yoğun bakımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekliyoruz. Dua etmelerini istiyoruz. Kolay değil zor günler geçiriyoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, yüce Allah'tan ümit kesilmez."

    Bir gazetecinin "Sağlık durumuyla ilgili bir bilgi verildi mi size?" sorusu üzerine Albayrak, "Doktor tarafından açıklanması daha uygun olur. Kendisi odasındadır, iyidir. Dün akşam da sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım, yalanladım. İnsanlar, sosyal medyadan da bir şey yazdıkları zaman dikkat etmeleri lazım. Herkesin çoluk çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan sabah ettik, günahtır. Aileyi, sevenlerini düşünmek lazım. Her şeyden önce insanlık adına hastalara ve ailelere saygı duymak lazımdır" açıklaması yaptı.

    Berna Yılmaz: Durumu stabil

    Bu arada CNN Türk’ten Ceylan Sever’in telefonla ulaştığı Berna Yılmaz da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde izole olduğunu ve Mesut Yılmaz’a refakat ettiğini belirtti. Bu sebepten kimseyle temas kurmadığını vurgulayan Berna Yılmaz, şu an için kameraların karşısına geçip her hangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

    Mesut Yılmaz’ın sağlık durumunun stabil olduğunu da aktaran Berna Yılmaz, eğer herhangi herhangi bir durum olursa hastane yönetiminden bir açıklama geleceğini belirtti.

     

    Etiketler:
    Berna Yılmaz, Hastane, Mesut Yılmaz, Yoğun bakım, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray
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