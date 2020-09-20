Akar'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki: Atina'nın gerekli idari ve adli işlemleri derhal yapmasını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine tepki gösterdiğine dair bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz."

'Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacak'

"Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır."

"İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz."

'Sultanın şizofrenik taleplerine Yunanistan'ın nasıl cevap vermesi gerekirdi' diye sorarak küfretti

Dimokratia gazetesinin manşeti, Doğu Akdeniz'de kriz yaşayan Yunanistan ile Türkiye arasında diyalog kapısının açılması için çalışmalar yürütülürken gedl.

Dimokratia üste "Sultanın şizofrenik taleplerine Yunanistan'ın nasıl cevap vermesi gerekirdi" diye yazarak Erdoğan'a küfreden manşet attı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ifadeleri kınadığını açıklamıştı:

"Yunanistan’da ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü tamamen güvence altına alınmıştır. Bu gerçek, çoğunlukla yabancı liderler olmak üzere herhangi bir kişinin kişiliğine yönelik hakaretlerden kaçınma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Hakaret içeren ifadelerin kullanılması, ülkemizin siyasi kültürüne zarar verir ve ancak kınanabilir."

Yunan gazetesinin manşetine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da eleştiri gelirken, Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı" bilgisini verdi.