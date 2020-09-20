Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 1519 yeni vaka, 61 ölüm

"Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu. Son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu" bilgisini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medyada şu paylaşımları yaptı:

'Önlemlere uymak, sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz'

"Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir."

'Maske, mesafe ve temizlik şart'

"Kötümserlik bugüne kadar tedbir yerine geçmemiştir. Kötümserlik yayarak, virüsün gücünü ölçüsüzce büyütenlere maske, mesafe ve temizlik önerin."

Grip uyarısı

"Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım."