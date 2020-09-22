Sağlık Bakanlığı duyurdu: Milli aşı babayiğitleri aranıyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretimin her aşamasında görev yapabilecek biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekimler arıyor.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı yerli ve milli aşıda çalışacak babayiğitleri arıyor.

Yeni mezun, çalışmaya istekli ve laboratuvar analizlerine hakim kişilerden aday olmalarını isteyen bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla belirlenen şartları taşıyan kişilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu kapsamda biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat edebilirler. Eğitim süresi bir ay olacaktır.”

Bakanlık en az iki yıl kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış olanların başvurabileceği görevler için gizlilik taahhütnamesi de imzalanacağını duyurdu. Adaylara Kovid-19 taahütnamesi de imzalatılacak.