Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 65 can kaybı: Bugünkü vaka sayısı 1692

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu. 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu.
Son 24 saatte 1261 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 269 bin 696'ya yükseldi.
Koca: Zatürre oranında düşüş devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Tedbirlere uygun hareket ederek sağlık çalışanlarımıza destek verelim" dedi.
Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2020
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