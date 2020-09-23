Karamollaoğlu: Bekçiler acil servislerde görevlendirilsin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çarşı ve mahalle bekçilerinin bir kısmının acil servislerde görevlendirilmesini önerdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı değerlendirdi.

Şiddet olayının kabul edilemez olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, hastanelerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmesi için çarşı ve mahalle bekçilerinin bir kısmının acil servislerde görevlendirilmesini önerdi.

Sözcü'nün aktardığına göre Karamollaoğlu şunları kaydetti: