Marmara açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Marmara Bölgesi’nde meydana gelen ve AFAD tarafından büyüklüğü 4.2 olarak açıklanan deprem, İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, şu ana kadar deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6.8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem, İstanbul'da da yoğun bir şekilde hissedildi.

Depremin büyüklüğünü başta 4.3 olarak açıklayan Kandilli Rasathanesi ise, bu bilgiyi daha sonra revize etti. Rasathane de, AFAD ile paralel olarak depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu bilgisini verdi.

İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir

Depreme ilişkin olarak İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar kendilerine bildirilmediği kaydedildi:

"Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir."

© Fotoğraf : AFAD AFAD'ın depremin gerçekleştiği bölgeyle ilgili paylaştığı harita.

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan uyarı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremin ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Güllüoğlu, vatandaşları "Afet anında internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını ya da SMS göndermeyi tercih edin" diyerek uyardı.

Afet anında internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını ya da SMS göndermeyi tercih edin. https://t.co/fvfrhHrYM1 — Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) September 24, 2020

Prof. Ercan: Bu deprem öncü değil ancak uyarıcı

Depremin ardından Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin beklenen 7 - 7.2'lik büyük depremin hangi fay kolunda olacağını gösterdiğini söyledi.

Ercan, "İki kolda deprem beklentisi vardı. Tekirdağ ve İstanbul kolu. Bu deprem beklenen büyük depremin hangi kolda gerçekleşeceğini işaret etti. 1912'deki 7.4'lük deprem de bu kolda gerçekleşti. Bu deprem öncü değil ancak uyarıcı" dedi.

Prof. Pampal: Büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'leri buldu

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal da depreme ilişkin olarak CNN Türk canlı yayınında konuştu. "Depremin Tekirdağ civarında olması en azından bizi şimdilik rahatlatır. Biraz daha doğuda olması durumunda daha da kaygılanırdık" diyen Pampal, şöyle devam etti: