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    Acil servis, hastane

    Sağlık çalışanı, 'sedyenin yanlış yerine yattığı' konusunda uyardığı hasta ve yakınları tarafından darp edildi

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    Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH), bir hasta ve 4 hasta yakını cerrahi müdahale ekibinde görevli sağlık çalışanını darp etti.

    SAÜEAH'de sağlık çalışanı Celalettin Karabıyık, kolundan yaralanan bir kişiye pansuman yaptığı esnada sedyenin yanlış tarafına yattığı için uyardı.

    Daha sonra iddiaya göre, tekrar uyarmasına rağmen sedyeye doğru şekilde yatmayan kişi, sağlık memurunu bağırarak darbetmeye başladı.

    Sağlık çalışanı Karabıyık, yaralı ile bu sırada müdahale odasına giren hasta yakınlarının tekme, tokat ve makaslı saldırısına uğradı.

    Güvenlik görevlilerinin ve diğer sağlık çalışanlarının müdahalesiyle saldırganların elinden kurtulan Karabıyık, başına ve vücudunun farklı yerlerine aldığı darbeler sonucu darp raporu aldı.

    Hasta kaydı yaptırmadan müdahale odasına girdiği öğrenilen saldırganlar, hastaneden kaçarak uzaklaştı.

    Yaralanan Karabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolundan yaralanan kişinin saat 21.15 civarında hastaneye geldiğini ve alkollü olduğunu söyledi.

    Cerrahi odasında yaralıya müdahalesini yapmak üzere hastayı sedyeye aldığını ve yakınlarına dışarı çıkmalarını söylediğini belirten Karabıyık, şunları kaydetti:

    "Zaten cerrahi müdahale odasına hasta yakınlarını almıyoruz. Daha sonra hasta sedyenin yanlış tarafına yattı. Başı boşluğa geldi, yukarı kayması yani sedyenin daha yukarısına gelmesi gerekiyordu. Şahsa daha yukarı yatmasını söyledim. Çünkü müdahalesini ancak o şekilde yapabilirdim. Ben ona o şekilde söyleyince 'neden bana sert yapıyorsun. Çok sert şekilde konuşuyorsun' dedi. Ben de ona tekrar sedyenin yanlış yerine yattığını, müdahaleyi yapabilmem için yukarıya kayması gerektiğini söyledim. Öyle söyleyince ayağa kalktı üzerime yürüdü bağırarak saldırmaya başladı. O saldırı üzerine de yakınları içeri girdi. Yanlış hatırlamıyorsam 4 kişilerdi. Saldırmaya tekme yumruk atmaya başladılar. Daha sonra şahıs bizim tedavi masasında bulunan cerrahi makası alıp onunla bana saldırmaya, onu saplamaya çalıştı. Tam o sırada güvenlik ve sağlık personeli arkadaşlar geldi. Diğer çalışma arkadaşlarım da o esnada oradaydı. Saldırdılar tekme, yumruk, küfür tehdit o şekilde bir olay gerçekleşti."

    Yaralının hastaneye giriş kayıtları olmadığını ifade eden Karabıyık, kendisini hastane başhekiminin ve İl Sağlık Müdürünün aradığını ve onların Başsavcılıkla iletişime geçtiğini aktardı.

    Karabıyık, yumruk ve tekmelerin başına da geldiğini belirterek, darp raporu aldığını, 24 saat gözlem altında tutulacağını sözlerine ekledi.

    'Şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor'

    Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez de Acil Servis’te görevli Celalettin Karabıyık'a şiddet uygulandığını aktardı.

    Sağlık-Sen olarak Ağustos ayı şiddet raporunu daha yeni yayınladıklarını günün arifesinde böyle bir olay ile karşılaşmalarının kendilerini derinden yaraladığını anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

    "Sağlık-Sen, emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans sempozyumu düzenleyerek bütün dikkatleri şiddetin üzerine çekmiş ve bu duyarlılığın artırıcı adımların atılmasını hem gazi meclisimizden hem tüm toplumdan talep etmiştir. Fakat bu bilinç bir türlü karşılık bulmuyor ve şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Bizler bu hastane duvarlarına, bir sağlık çalışanına yapılacak olan saldırının en az 15-20 yıl ile karşılık bulacağı levhalarının bir an önce asılmasını istiyor ve bu şiddetin son bulacağı günleri arzusu ediyoruz."

    Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Sönmez, "Pansumana gelen arkadaş orada müdahale ederken olay gerçekleşiyor, şu anda emniyet güçlerimiz konunun takipçisidirler. Konu inşallah yargıya da intikal edecek. Saldırıya uğrayan değerli kardeşimizin ifadesi alınıyor. İnşallah gerekli açıklamaları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

    Cerrahi Müdahale Birim Sorumlusu Mahmut Serdar ise olayı şu şekilde aktardı:

    "Cerrahi müdahale makasını şahıs alıyor, saplayacağı esnada onu kalabalıkta birisi tutuyor, yani 20 santim kala makası tutuyor birisi. Yani tutmasa makası saplayacak arkadaşımıza. İçeride önce bir kişi varmış dışarıdaki yakınları duyunca odadaki sayı 5 kişiye çıkıyor. 5 kişi bir anda arkadaşımızı köşeye sıkıştırıyorlar  ve yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir cam var ve oradan aşağıya atma olasılıkları dahi vardı. Saldırganlar yok piyasada, polis yakalanması için gerekli işlemleri başlattı. Saldırganın kolunda kesi varmış yaralıymış ve zaten ilk müdahaleye de hiç uğramadan direk cerrahi müdahaleye geliyor hasta, prosedürleri dahi atlıyor. Önce tramvaya uğraması gerekir ona rağmen bizim arkadaşımız alıyor."
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