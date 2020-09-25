Kırılan kolu için ameliyat olan ve uyanamayan 7 yaşındaki Miray, yaşamını yitirdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 11 gün önce parkta oynarken sol kolu kırılan ve kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alınan ancak yoğun bakımda uyanamayınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 7 yaşındaki Miray Tokdemir yaşamını yitirdi.

Acıpayam ilçesinin Yassıhöyük Mahallesi'nde yaşayan dedesinin yanına giden Miray Tokdemir, 13 Eylül tarihinde parkta oynarken, düşüp sol kolunu kırdı. Olayın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Miray Tokdemir, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakım ünitesinde ameliyattan iki gün geçmesine rağmen uyanmayan Tokdemir, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yeniden yoğun bakıma alınan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Ameliyatta verilen narkoz nedeniyle yaşamını yitirdiği ileri sürülen Miray Tokdemir'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Tokdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda alınan doku örneği ileri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Miray Tokdemir, bugün Acıpayam Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Acıpayam Belediyesi'nde işçi olarak çalışan baba Mehmet Ali Tokdemir kızının ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını belirtti.