Asansörde tacize uğrayan kadın şikayetçi olmadı: Uğraşmak istemiyorum

Bursa'daki olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K.’den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi.
Önce yüzüne, ardından kalçasına dokundu
Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi. Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.’nin yüzüne dokundu.
Tacizi site yöneticisi fark etti
Bu arada olay anı, asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin L.K.’nin önce yüzüne dokunduğu, duruma tepki gösterip inerken de kalçasına dokunduğu görüldü. Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.’nin tacize uğradığını fark etti. Site yöneticisi, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.’ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., ‘Uğraşmak istemiyorum’ diyerek, şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)