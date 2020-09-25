Halil Sezai'nin avukatı Hüseyin Meriç'in baltalı görüntüleriyle tahliye istedi

İstanbul Tuzla'da, komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti ve delil olarak yeni görüntüler sundu.

Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa itiraz ettiler.

Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Sulh Ceza Hakimliği'ne sundukları itiraz dilekçesine ek olarak yeni görüntüler de sundular.

Avukatların iddiasına göre, görüntülerde, Hüseyin Meriç elinde balta ile 15 Eylül tarihinde saat 23.51'de Halil Sezai tarafından program için kullanılan evin önüne geliyor. Bir süre burada bekleyen Hüseyin Meriç, daha sonra geri gidiyor.