Yeni düzenleme ekmek kapıları oldu: 1 liraya HES kodu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bazı esnaflar HES kodu hizmetinde bulunuyor.

Cumhuriyet mahallesinde PTT ve bankaların bulunduğu Hakkı Demirel caddesi üzerindeki esnaflardan bazıları, 15 Eylül itibariyle HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından kod alamayanlara 1 lira karşılığı yardım etmeye başladı.

'En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz'

Camlarına 'HES kodu verilir' yazılı kağıtlar asan esnaf, kendilerine başvuran kişilerden 1 TL alıyor.

Günde 50-60 kişiye HES kodu aldıklarını belirten market işletmecisi Ramazan Göğebakan, "Kamu kurumlarının bulunduğu bölgede esnafız. HES kodu zorunluluğu getirilmesi ile vatandaşlardan talep oluştu. Biz de bu talebe cevap vermek amacıyla 1 TL ücret ile HES kodu hizmeti vermeye başladık. e-devlet ve kısa mesaj üzerinden HES kodu alarak vatandaşlarımızın işlerini görüyoruz. Bize de bu uygulama yeni bir ekmek kapısı oldu. En kötü günde 50-60 kişiye HES kodu veriyoruz" dedi.