Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme: 'Benden ‘Koronavirüsten öldü’ dememi istediler'

Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın, botoks sonrası hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada itirafçı olan K.A., güzellik merkezi sahipleri için "Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler" ifadesini kullandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Newlife adlı bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın aktardığına göre, Boyraz'ın ölümüyle ilgili ifadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Karar, dosyadaki 5 şüpheliden biri olan ve güzellik merkezinin sahipleriyle irtibatlı olan K.A.'nın itirafçı olması yol açtı. K.A., aynı zamanda Boyraz'ı ölümünden bir gün önce gittiği merkezde fenalaşması üzerine evine götüren kişiydi.

'Olay yerini temizlediler'

İşletme sahipleriyle Beylikdüzü'den tanıştığını anlatan K.A. önemli detaylar verdi. Olayın yaşandığı merkeze gidip geldiğini kaydeden K.A., genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söyledi.

Salı akşamı diğer şüphelilerden Boyraz'ın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu belirten K.A., "Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan temmuzda 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" dedi.

Ertesi gün otelde gördüğü güzellik merkezi sahiplerini yine panik halde olduklarını kaydeden K.A., "Asıl şüphelinin ben olduğuma dair tehditkâr konuşmalar yaptılar. Öner Bey'in avukatı Bülent B.'nin operasyonun yapıldığı rezidans odasının temiz olup olmadığına dair soru sordu. O da solüsyonları tuvalete döktüğünü, bidonları arka taraf asansörden attığını, evde işlem yapıldığına dair herhangi bir işlem bırakmadığını söyledi" diye konuştu.

K.A. ayrıca şüphelilerin kendilerini suçlamaları için tembihlerde bulunduklarını, adliyede ifade verip çıktıkları sırada ise kaçması telkininde bulunduklarını kaydetti. K.A.'nın bu ifadelerinin ardından diğer 4 şüphelinin atılı 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediklerine ilişkin yeni delil ortaya çıkması üzerine tahkikat genişletildi.

Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. İki şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışması ise sürüyor.