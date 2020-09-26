Prof. Müftüoğlu: İstanbul’da işler iyi gidiyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak 'sağlam kaynaklardan' aldığı bilgileri aktardı. Müftüoğlu, "İstanbul’da işler iyi gidiyor. Son bir haftada İstanbul’daki günlük vaka sayılarında düzenli bir düşüş eğilimi var" dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te 'Kış nasıl geçecek' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Her akşam o turkuvaz zeminde izlediğimiz COVID-19 rakamları içimizi karartmaya devam ediyor ama bugün sizinle sağlam kaynaklardan aldığım önemli ve güzel bir bilgiyi de paylaşmak, içinizi biraz olsun ferahlatmak istiyorum" diye başladı.

Müftüoğlu şöyle devam etti: