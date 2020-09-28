Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem dairesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.
Bu sabah saat 07.12 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem dairesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Gökçeada'ya 109.46 km uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 37.57 km olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.
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