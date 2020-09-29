Çavuşoğlu: Bu sorunun tek bir çözümü var, Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek

Türkiye URL'yi kısaltın 11 6

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu sorunun tek bir çözümü var. Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez" dedi.