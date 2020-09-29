Antalya'daki sortiler için Rus pilotlardan bilgi istendi

Antalya'nın Lara bölgesinde, orman yangınları ile mücadele için kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jetlerinin denize sert sortiler yapması kentte yaşayanları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Rus pilotlardan uçuşlarla ilgili bilgi istendi.