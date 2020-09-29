THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, kişisel Twitter hesabında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki devam eden tarifeli seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.