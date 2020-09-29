Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 1427

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 1427 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 8 bin 130'a ulaştı. Bugün 114 bin 940 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1427 kişiyle birlikte 317 bin 272 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1452 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1583, hastalarda zatürre oranının yüzde 6.5 olduğu belirtildi.

Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2020

Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin" dedi.