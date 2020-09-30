İBB'den 'İETT şoförü kadın yolcunun burnunu kırdı' iddiasıyla ilgili açıklama: Doğru çıkarsa gereğini yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy'de İETT şoförünün tartıştığı kadın yolcunun burnunu kırdığı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Soruşturmanın kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından sonuçlanacağı kaydedilen "İddiasının doğru çıkması durumunda, mutlaka gereğinin yapılacağını bildirmek isteriz" dendi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir kadın yolcu ile otobüs sürücüsü arasında kart basmama nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada sürücünün vurması sonucu kadının burnunun kırıldığı belirtildi. Kadın derneklerinin sosyal medyadaki tepkisi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.

"İBB olarak, 29 Eylül Salı günü, bir kadın yolcumuz ile bir otobüs sürücüsü arasında yaşanan ve kurumumuzu son derece üzen arbede üzerine açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur" ifadesiyle başlayan açıklama, şöyle devam etti: