Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin 9 yıl sonra dava açıldı: 13 kişinin 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı. Dokuz yılın sonunda açılan davada, polis müdahalesiyle ilgili olarak 13 kişinin 6 yıla kadar hapsi istendi.

Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılındaki protesto eylemleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Savcılık, aralarında dönemin il emniyet müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 kişiye taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Lokumcu’nun olaylar sırasında kullanılan biber gazı nedeniyle hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, gaz kullanma yetkisine sahip 9 polis memuru ile dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı T.V., Hopa İlçe Emniyet Müdürü F.Ü. ve Erzurum Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli müdür Yardımcısı E.D. şüpheli olarak yer aldı.

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 24 Aralık’ta yapılacak.