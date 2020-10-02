Kars'ta Ayhan Bilgen'in yerine atanan kayyum görevine başladı

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayyum olarak atanan Kars Valisi Türker Öksüz, görevine başladı.

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası yerine kayyum olarak atanan Türker Öksüz görevine başladı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre bir süre belediye hizmet binasında kalan Öksüz, daha sonra cuma namazını kılmak için belediye binasından çıktı. Kars Valisi ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, cuma namazını vatandaşlarla birlikte dışarıda Merkez Cami’de kıldı.

Öksüz, cuma namazının ardından Belediye Hizmet Binası’na geçti.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Valimiz Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığımızın 02.10.2020 tarihli olurları ile Kars Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Valimiz Türker Öksüz 2 Ekim 2020 tarihi itibari ile görevine başlamıştır” denildi.