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    Yerli ve milli ‘Akıllı Bebek Bezi' dünyaya açılıyor

    Yerli ‘akıllı bebek bezi' dünyaya açılıyor

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    Türkiye
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    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi uzmanlarınca geliştirilen, idrarda enfeksiyon olup olmadığını gösteren yerli ve milli akıllı bebek bezi dünyaya açılıyor.

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından üniversite-sanayi iş birliğinde akıllı bebek bezi geliştirildi. Dünyada bir ilk olma özelliğine sahip akıllı bebek bezi, yüzeyine yerleştirilen özel solüsyon sayesinde renk değiştirerek bebeğin idrarında enfeksiyon olup olmadığını gösteriyor.

    İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle yeğeninin böbreğinde yüzde 80 işlev kaybı meydana gelmesinin ardından “akıllı bez” üretme fikrini ortaya çıkaran firma CEO'su Özcan Arkan, yerli ve milli ürünün tüm dünyaya açıldığından söz etti. “Akıllı Bez” ile ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Arkan, projenin oluşturulma sürecinden bu yana gelinen son durumu anlattı.

    Yıllardır bebek bezi üreten bir firma olduklarını aktaran firma yetkilisi Özcan Arkan, “Bundan 4-5 sene önce yeğenimin rahatsızlığından dolayı sürekli doktorlara gidip geliyorduk. Çocuğun sık geçirdiği idrar yolu enfeksiyonlarından dolayı böbreklerinde bir problem oluşmuştu. Bu hastane sürecinde bu kararı aldık. Bebek bezi insan sağlığı hakkında fikir veren, idrarı alan bir ürün. Dolayısıyla biz bebek bezi üreticisi olarak ürünü farklılaştırılabilir miyiz, bebek bezinde dertlerini anlatamayan çocukların dertlerini aileye bildirecek bir sistem kurabilir miyizden yola çıkarak Pine Smart'ı geliştirdik” diye konuştu.

    “Bezin dış yüzeyinde bulunan pembe bir şeritte renk değişimi oluşuyor”

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile ortak geliştirilen bir ürün olduğundan söz eden Arkan “Hem Türkiye'de hem tüm dünyada bunun patenti alındı. Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Bu üründeki temel amaç şudur; çocuklar bakteriyel idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinde bezin dış yüzeyinde bulunan pembe bir şeritte renk değişimi oluşuyor. Dolayısıyla aileler, çocukların enfeksiyon geçirdiğini görüp hızlıca doktora başvuruyor. Bu şekilde erken tanıya imkan sağlanıyor. Daha hızlı şekilde sağlık kurumuna gidildiği için daha az antibiyotikle bu hastalık atlatılıyor. Böylece çocukta daha az hasar oluşuyor” dedi.

    “Çok güzel geri dönüşler alıyoruz”

    Akıllı bezin 2 buçuk aydır Türkiye piyasasında yer aldığını söyleyen Arkan, “Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çoğu hastamız çocuklarda herhangi bir semptom oluştuğunda bebek bezini kullanıyor. Pembe renk oluştuğunda hastaneye başvuruyorlar. Hastanede yapılan idrar kültürlerinde bu sonuç doğrulanıyor. Böylece hem hekimlerimiz hem ailelerimiz çok memnunlar” şeklinde konuştu.

    “Yerli ve milli bir ürün olarak tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz”

    Ürünün Türkiye'de yoğun ilgi gördüğünü belirten Arkan, “Yurtdışında bazı medya kanallarına konu oldu. Şu an iki ülkeye fiili ihracat gerçekleştirdik. Kıbrıs'a ve Azerbeycan'a. Hatta bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de güzel büyük bir miktarda sipariş aldık. Bu da bizim üçüncü ihracatımız olacak. Yoğun talepler var. Biz zaten halihazırda 50'den fazla ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Pine Smart'ı da yerli ve milli bir ürün olarak tüm dünyaya ihraç etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    “Üniversite sanayi iş birliğinin de önemli ve güzel bir örneğidir”

    Pandemi sürecinde ailelerin hastaneye gitmek istemediğini kaydeden Arkan, “Pandemi süreci insanların alışkanlıklarını değiştirdi. Artık çoğu kişi, aile, hastanelere gitmek istemiyor. Hastanede bir enfeksiyon kapma riski var. Bu tip ürünler insanların evde kendilerinin kontrol yapıp eğer bir enfeksiyon varsa bunu tespit etmesini sağlıyor. Bu şekilde hem ailelerin hem hekimlerimizin işini kolaylaştırıyoruz. Bu ürün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile bizim ortak ürünümüz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bu ürünün patentinin ortağıdır. Geliştirme sürecinde hocalarımız bizimle beraber birebir çalıştılar. Nihayetinde böyle bir ürün çıktı. Üniversite sanayi işbirliğinin de önemli ve güzel bir örneğidir. Bu şekilde bir işbirliğinin yerli ve milli bir ürüne dönüşüp tüm dünyaya ihraç edilmesi bizim için çok değerli” dedi.

    Etiketler:
    Enfeksiyon, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, bebek bezi
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