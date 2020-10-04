Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili yeni kamu spotu paylaştı: 'Koronavirüs hala aramızda'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 'Mucize Doktor' dizisinde 'Doktor Ali Vefa' karakterini canlandıran Taner Ölmez'in ve 'Hekimoğlu' dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in rol aldığı yeni kamu spotlarını paylaştı.

Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek, şunları kaydetti:

"Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."

Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. pic.twitter.com/qk1j4mIkxG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2020

Timuçin Esen, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. pic.twitter.com/1sfEeQMHKp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 4, 2020

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