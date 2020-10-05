8 yaşındaki ilkokul öğrencisi EBA'ya erişim kurbanı: Çatıdan düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta internet altyapısında sorun olduğu için EBA'ya erişemeyen 8 yaşındaki Çınar Mert'in babası, komşusundan hat çekmek için çatıya çıktı. Babasının peşinden giden küçük çocuk, ayağının kaymasıyla dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, Esenyurt İncirtepe mahallesinde yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çınar Mert, internet altyapısında sorun olduğu için uzun süre EBA'ya giremedi.

Altyapı sorunu çözülene kadar babası komşusundan rica etti ve internet hattı çekmek için çatıya çıktı. Babasının peşinden çatıya çıkan Çınar, ayağının kaymasıyla dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

'Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey'

Her şeyden kısarak oğluna bilgisayar aldığını söyleyen baba Önder Mert, "Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey. Eğitim hani bedavaydı, herkese eşitti. Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim” dedi.

Olayın yaşadığı güne değinen baba Mert, "İnterneti devletin vermeyişinden dolayı, bizim de kendi internetimiz olmayışından dolayı kısa süreliğine komşudan interneti çekmek için çatıya çıktım. Çünkü ‘Alt yapı sorunu olduğu internetin on gün sonra kurulacağını’ söylediler. Oğlum derslerden geri kaldığını söyledi. Çok ısrar etti. Komşu ile konuştum çatıya çıktım, o da arkamdan gelmiş tabii daha sekiz yaşında bir çocuk. Ben uğraşırken o da havalandırma boşluğuna düşüyor” ifadelerini kullandı.