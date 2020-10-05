Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada sanık Özgür Tarhan'a 3 yıl 4 ay hapis

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5. celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Bugün görülen karar duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, sanık Özgür Tarhan'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme de sanığa söz konusu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.