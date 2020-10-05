Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamada bulundu.
Selçuk, paylaşımında "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz" ifadelerine yer verdi.
Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020
12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.
Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor
NTV'nin aktardığına göre Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.
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