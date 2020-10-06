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    Mustafa Şentop

    TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3. ülke

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    Türkiye
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    Tekirdağ'daki Endüstriyel Fuarı'nın açılışına canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3üncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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    Trakya'nın alanında tek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın (ÇEF) 4'üncüsü, bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi olarak düzenleniyor. Kurulan sanal stantların 3 gün boyunca 24 saat ziyaret edilebileceği fuarın açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da telekonferans yöntemiyle katıldı.

    'Her şerde bir hayır vardır' düsturu ve kabullenişi her tarih boyunca hep hayırlı kapılar açmıştır'

    Çerkezköy'ün son yıllarda ekonomisi hızla gelişen ve buna bağlı olarak nüfusu da hızla artan bir ilçe olarak bölge ve Türkiye ekonomisindeki öneminin iyice arttığını söyleyen Şentop, "Bölgesel refahın artmasına büyük katkı sağlayan ilçe olarak ön plana çıkmasında, bölgedeki KOBİ'lerin önemi ve katkısı yadsınamaz. Açılışını yaptığımız fuar, Çerkezköy'ün konumunu daha da geliştirmek ve güçlendirmek, uluslararası alanda da ön plana çıkmasını sağlamak ve elbette fuarların ruhuna uyarak alıcı ve satıcıyı bir araya getirmek için devletimiz ve yenilikçilerimiz arasındaki iş birliğinin bir eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mart ayında sanayi ve üretim sektöründe de etkisini hissettiren Kovid-19 virüsü ile salgının ortaya çıkması, akabinde alınan tedbirler sebebi ile fuarın bu yıl online ve interaktif şekilde yapılması sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Zira 'her şerde bir hayır vardır' düsturu ve kabullenişi her tarih boyunca hep hayırlı kapılar açmıştır. Online fuar ilk tecrübe olarak dezavantaj olarak görülse de kazandıracağı tecrübe açısından avantaj getirecektir. Dijital iletişim zaman ve mekan mefhumu ortadan kaldırdı. Bir defa uzaktan erişim imkanı sağlayacak ürünleri incelemek ve daha yakından görmek mümkün hale gelecektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde milyonlarca kişi katılabilecektir. İletişimi ve etkileşimi son derece kolaylaştırmaktadır, üstelik ticarette de bir ağırlık kazandı son zamanlarda" dedi.

    'Bu virüsün tezahür etmesinin hem Türkiye'nin jeopolitik konumuna hem de ekonomik kurumlarda duyulan ihtiyacı artırdığı açıkça göstermektedir'

    TÜSİAD'ın bu yıl açıkladığı rapora göre, Türkiye'de e-ticaret hacminin yüzde 39 artarak 83 milyar 100 milyon lira seviyesine ulaştığını söyleyen Şentop, "Koronavirüs salgını sebebi ile bu yıl bu rakamın daha da arttığını tahmin ediyoruz. Gelecek yıllarda özellikle düzenleyicilerin, katılımcıların bu hususta daha büyük tecrübeye sahip olacaklarını ve edinecekleri tecrübe ışığında kendilerine yeni bir pencere açacaklarını düşünüyorum. Zira geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığı su götürmez bir gerçektir. KOBİ'lerimizin e-ticaret ve teknolojiye yatırım yapması teşvik edilmeli ve bu konuda yatırım teşvikleri verilmelidir. Bu konuda her zaman destekçiniz olacağım. Bu virüsün tezahür etmesinin hem Türkiye'nin jeopolitik konumuna hem de ekonomik kurumlarda duyulan ihtiyacı artırdığı açıkça göstermektedir. Birçok uluslararası şirket, ucuz iş gücü sebebi ile tercih edilen Asya ülkeleri yerine yeni üretim ve ticaret merkezi olarak Türkiye'nin tercih ediliyor olması bu tespitimizin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, bizim Türk ticaret kanunumuzda acillerin basiretli hareket etme mesuliyeti vardır. Geçenlerde pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen olan 3üncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir" diye konuştu.

     

     

    Etiketler:
    Koronavirüs, Ekonomi, Mustafa Şentop
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