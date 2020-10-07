Antalya'da apartman bahçesinde bulunan bebek babasına teslim edildi

Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde, yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen bir erkek bebek bulundu.

İçinde eşyaları ve bezi ile yabancı bir evlilik cüzdanı bulunan bebek arabasındaki bebeğin ilk bakımı, vatandaşlar tarafından yapıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin, aileyi bulabilmek için yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca bebek, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Baba, anneden şikayetçi oldu

Bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlatan polis, bebeğin isminin B.E.A. olduğunu ve Kazak vatandaşı olan annesi M.G. (31) tarafından terk edildiğini belirledi. Polis ekiplerinin ulaştığı baba M.A. (33) ise ifadesinde, oğlunun annesi ile yaşadığını ve terk edildiğinden bilgisinin olmadığını belirtti.

Baba M.A, eşi M.G'den şikayetçi oldu.

3 aylık bebek ise tedavisinin ardından savcılık talimatı ile babasına teslim edildi.