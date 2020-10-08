Eski AK Parti Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun: Zindaşti ile flörtleşiyorduk

Eski AK Parti Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile flörtleştiklerini ve vatandaşlık alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini açıkladı.

Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi hâkim ve savcılara kurduğu baskısı sonucu tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'nun ismini verdiği eski AK Parti Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun, o dönem İranlı uyuşturucu baronu ile bir süre flört ettiklerini söyledi. Uzun, Zinaşti'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini de ifade etti.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Aliye Uzun, Zindaşti ile Zorlu AVM'nin açılışında tanıştığını, yatırım yapmak istediğini söylediğinde kendisini Burhan Kuzu ile bir araya getirdiğini anlattı.

Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından, "Dosyası kabarık, kimlik veremeyiz. Siz de uzak durun" dendikten sona görüşmeyi kestiğini söyleyen Uzun, Burhan Kuzu'nun 'Türk vatandaşlığı için kendisinden 650 bin TL istediği ve dergisine 100 bin lira ödediği' iddialarına da şöyle yanıt verdi:

"Hayır, almadım. Çalışma prensibim şöyle: Sözleşme yaparım, ücret tayin edilir. Para iş bitince alınır. Dergi için galiba daha düşük bir rakam verdi ama vatandaşlıkla alakası yok. İsmail Bey, dünyada danışmanlık firmaları var. Ben bu işten ücret alıyorum."