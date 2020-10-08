Çocuk doktoru Köseoğlu Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul'da görev yapan çocuk doktoru Dr. Recep Ali Köseoğlu'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
TTB'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da çalışan meslektaşımız Dr. Recep Ali Köseoğlu'nu Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.
İstanbul'da çalışan meslektaşımız— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 8, 2020
Dr. Recep Ali KÖSEOĞLU'nu
COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına
başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/mlHX09PMhf
Köseoğlu, İstanbul'da özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı'ydı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)