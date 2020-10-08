Çocuk doktoru Köseoğlu Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Recep Ali Köseoğlu, koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul'da görev yapan çocuk doktoru Dr. Recep Ali Köseoğlu'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

TTB'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da çalışan meslektaşımız Dr. Recep Ali Köseoğlu'nu Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.

İstanbul'da çalışan meslektaşımız

Dr. Recep Ali KÖSEOĞLU'nu

COVID-19 nedeniyle kaybettik.



Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına

başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/mlHX09PMhf — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 8, 2020

​Köseoğlu, İstanbul'da özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı'ydı.