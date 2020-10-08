Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi vuran polis memuru, koğuşun duvarındaki delikten olayı anlatmış

Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki saldırının tutuklu zanlısı Sarıcaoğlu, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katılan Sarıcaoğlu'nun daha önce tutulduğu Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuş duvarında açılan delikten yan koğuşta bulunan hükümlü Okan Ünal ile sohbet ederek, saldırı olayını anlattığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, mahkemede dinlenen Ünal, koğuş duvarından açılan bir delikten sanıkla olayı konuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

'Sanığın kripto bir FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu düşünüyorum'

"Sanık yan koğuşunda Harun isimli kişi ile de benzer bir delikten konuşuyordu. Bahçede konuşuyordu. Bu husus ona sorulursa her koğuşta zaten bu deliğin olduğu, özel olarak hazırlanmadığı anlaşılır. Ben sanığın kripto bir FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu düşünüyorum. Sercan ile ilgili sanığın beyanları kısmen doğrudur. Sercan isimli kişi akıl hastasıdır. Bu sebeple gerek ona 'MİT’ten selam' olduğuna dair şeyler söylediği gibi bana 'sen FETÖ’cü müsün? FETÖ’cü isen beni de cezaevinden çıkar' gibi şeyler söylüyordu. Ayrıca cezaevi idaresi, delikten haberleştiğimizi anladığı için deliği bir ara kapattı. Ancak sanık İsmail Hakkı daha sonra bu deliği kendisi açtı, oradan bu şekilde sohbetlerimize devam ettik. Ben doğruları söylüyorum, sanık doğruları anlatmıyor."

Mahkemede tanık beyanları sorulan ve koğuş duvarındaki delik fotoğrafları kendisine gösterilen Sarıcaoğlu, "Fotoğraflardaki delikler bizim koğuş ile Okan Ünal’ın koğuşu arasındaki delikler olabilir. Ancak bundan emin değilim. Benim koğuşumda yalnızca bir delik vardı. O da yerden 1 metre yüksekteydi" dedi.

Sanık, olay anı, olay sonrası çatışma anı, yakalanma anı ve ilk sorgusunun yapıldığı anlara ilişkin görüntü kayıtlarının dosyaya alınmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 29 Aralık 2020 tarihine ertelendi.