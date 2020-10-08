AK Partili Çelik: Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değil Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani'nin önünde eğildi" şeklindeki iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Çelik, sözlerine "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" diye başladı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır .

. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti ’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz.

’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz. Kılıçdaroğlu, daha önce de Sn. Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunmuştu. Bunun yalan olduğu ispatlanmıştı.

Maalesef CHP’nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir; 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propoganda yöntemleri bunlar.

yöntemleri bunlar. CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. 'Beştepe'ye giden CHP'li' tezgahının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgahlayan isimler CHP Kongresinde yerlerini korudu."

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. pic.twitter.com/irHjGGoF9B — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 8, 2020

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