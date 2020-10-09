MHP'li Aydın, Ayasofya'nın açılışını Nazım Hikmet'le savundu

TBMM’de Suriye-Irak tezkereleri görüşmelerine MHP Milletvekili Kamil Aydın'ın Nazım Hikmet'ten okuduğu ‘Sekiz Yüz Elli Yedi’ şiiri damga vurdu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, MHP'li Aydın Ayasofya’nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Yunanistan’la iyi geçinelim. Tamam, ama nasıl iyi geçinelim? Ayasofya için ahkâm kesen Yunanistan’a diyorum ki: Benim İstanbul’umda gayrimüslimler için 430 küsur tane ibadethane varken Atina’da bir tane cami yok yahu. Ya, şimdi bir şiir okuyacağım, Nazım Hikmet burada o kadar güzel söylüyor ki Ayasofya’yla, İstanbul’un fethiyle ilgili, ne olur bir bakın ya. ‘Sekiz Yüz Elli Yedi’ diye bir şiiri var. Nazım kadar olalım ya! Bizim şairimiz ya."

Aydın, Nazım'ın şu dizelerini okudu: "İslam’ın beklediği en şerefli gündür bu/Rum Konstantiniyesi oldu Türk İstanbul’u/Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi/Hak yerine getirdi en büyük niyazını/Kıldı Ayasofya’da ikindi namazını/İşte, o günden beri Türk’ün malı İstanbul/Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul.”

Aydın’ın konuşması MHP’lilerin yanı sıra AK Partililerden de büyük alkış aldı.