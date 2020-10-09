Türkiye'den Midilli Adası çevresinde NAVTEX ilanı

Türkiye, Lozan'ın ihlal edildiği gerekçesiyle Midilli Adası çevresi için yeni NAVTEX ilan etti.

Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha geldi. İzmir İstasyonu'ndan yayınlanan NAVTEX ilanında Yunanistan'a 3. kez 'Lozan' uyarısı yapıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir" denildi.