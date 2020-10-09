AK Parti İstanbul Milletvekili Kılıç, koronavirüse yakalandı

İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, vücut kırgınlığı nedeniyle yaptırdığı Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıç, genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Tedavisinin evde sürdüğünü aktaran AK Partili Kılıç, “Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim” dedi.

Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim. — Akif Çağatay Kılıç (@ackilic76) October 9, 2020

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