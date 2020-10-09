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    Özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010091043003085-ozel-egitim-kurumlarinda-yuz-yuze-egitimin-detaylari-belli-oldu/

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 Ekim'den itibaren tüm özel eğitim okullarında yüz yüze eğitime başlanacağını bildirdi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili uygulama programının detayları paylaşıldı.

    Buna göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.

    12 Ekim'den itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlayacak. Özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12 Ekim'den itibaren dahil olacak. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacak.

    Ayrıca 12 Ekim'den itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime başlayacak.

    Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayacak, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmelerine ise il, ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilecek.

    Ortaöğretim seviyesindeki özel eğitim meslek okullarının, özel eğitim meslek liselerinin, 3. kademe özel eğitim uygulama okullarının da içerisinde yer aldığı tüm özel eğitim okullarında da 12 Ekim'de yüz yüze eğitim faaliyetleri başlayacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında ise uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup öğrenciye haftada iki gün yapılacak.

    Ders süreleri 30 dakika olacak

    Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yüz yüze eğitim faaliyeti yapılacak. Ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde uygulanacak. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine örnek oluşturması bakımından Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacak.

    Ayrıca Kovid-19'la mücadele kapsamında okullarda öğle yemeği verilmesi uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacak.

    Öğretmen görevlendirmeleri hızla tamamlanacak

    Yazıya göre, il, ilçe ve okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde sağlayacak. Bu amaçla özel eğitim okul ve sınıflarında öğretmen görevlendirmeleri ivedi şekilde tamamlanacak. Ayrıca yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak.

    Evde ya da hastanede eğitim gören öğrenciler de yüz yüze eğitime başlayacak 

    Evde ya da hastanede eğitim gören öğrencilerin durumları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler" bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenecek ve bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri tamamlanacak.

    Evde veya hastanede eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başlanacak. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan tüm tedbirler uygulanacak. Öğrencilerin evde yüz yüze eğitim almalarında da velinin tercihi esas alınacak. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan, canlı eğitime devam edecek. Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılarak iş ve işlemler yürütülecek.

    Refakatçi/veliler için okullarda ayrı bir bölüm oluşturulacak

    Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Bu durumdaki veli/refakatçılara okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanacak.

    Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate alınarak, öğretmenler tarafından azami özen gösterilerek bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Okul servis araçlarında da öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecek.

    Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilecek.

    BİLSEM'ler uzaktan eğitime devam edecek

    Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri uzaktan, canlı olarak devam edecek. Kaynaştırma, bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine de yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacak.

    Engelli öğrenciler için dijital platformlar devrede

    Özel gereksinimi olan öğrencilerin evde verimli zaman geçirmeleri amacıyla "www.orgm.meb.gov.tr" ve “www.eba.gov.tr“ web sayfalarından, "özelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarından veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlardan yararlanmaları sağlanacak.

    Yazıda ayrıca EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün 13.30-14.30 saatlerinde yayınlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videolarının da öğretmenlerce öğrencilerin bireysel ihtiyacına göre velilere tavsiye edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

    Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılması gerektiğine de işaret edilen yazıda, Bakanlıkça hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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