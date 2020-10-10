Akşener: Beyefendiyi doların 8 liraya dayanması rahatsız etmiyor, bir tek Anayasa Mahkemesi rahatsız ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beyefendiyi; doların 8 liraya dayanması rahatsız etmiyor. İflas eden şirketler rahatsız etmiyor. İşsizliğin artması, gençlerin umudunu kaybetmesi rahatsız etmiyor. Ama bir tek Anayasa Mahkemesi rahatsız ediyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destek verdiği Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması konusuna ilişkin yaptığı değerlendirmeyi Twitter hesabında yeniden paylaştı.

Türkiye'de bir sistem sorunu olduğunu, denge ve denetleme mekanizmalarının yok edildiğini savunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Yargı bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü yok edildi. Bu sebeple, adalete güven kalmadı. Bu sebeple, ekonomiye güven kalmadı.Bu sebeple, yolsuzluk milli kaynaklarımızı tüketmeye devam ediyor.

Türkiye'nin tez zamanda kuvvetler ayrılığına dayanan yeni bir sisteme ihtiyacı var. Biz bunu söylüyoruz. Küçük ortaksa, üyelerinin büyük çoğunluğunu iktidarın atıyor olmasıyla yetinmeyip, 'Burayı nasıl partili Anayasa Mahkemesi'ne dönüştürürüz', bunun peşinde…

Neymiş, Anayasa Mahkemesi Başkanlık Sistemi'ne göre yeniden düzenlenmeliymiş… Beyefendiyi; Doların 8 liraya dayanması rahatsız etmiyor. İflas eden şirketler rahatsız etmiyor. İşsizliğin artması, gençlerin umudunu kaybetmesi rahatsız etmiyor. Ama bir tek Anayasa Mahkemesi rahatsız ediyor.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bulan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef almıştı

Soylu konuşmasında, "Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel, özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında, hadi git. Niye polis koruması alıyorsun, niye eskortlarla geziyorsunuz. Ben varım sen var mısın, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı? Ben varım. Tek başıma arabamla gitmeye ben varım, sen var mısın? Her yere. Biz buralardan gideriz. Ama ne olursunuz bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor, ayağımızı topal, bizi naçar bırakmayın, bizi zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir hafta sonra AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan cevap gelmişti:

"Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir. Bu yargı kararları için de geçerlidir. Daha kararın gerekçesi bile yayımlanmadan yöneltilen eleştiriler kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme sonucunu doğurmaktadır."

'AYM yeniden yapılandırılmalı'

Bu açıklamalar sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeniden yapılandırılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde verdiği bazı kararlar sakattır. Anayasa Mahkemesi yeni hükûmet sitemi doğasına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır" dedi.