Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye çağrı: Türkiye'yi seçime götür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi ve "Çık kardeşim yarın sabah de ki, ‘Yeter artık’. Seçime git, Türkiye’yi seçime götür" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan vaka-hasta sayısı tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Bize bazı bilgiler yansıdı. ‘Rakamlar doğru değildir’ diye. Biz de belediyelerden rakamlar aldık; uyuşmuyordu. Açıklamalar başlayınca TTB’ye çok ağır eleştiriler gelmeye başladı. Rakamlar, vaka, hasta sayısı derken doğruların söylenmediği çıktı ortaya. Açıklıyorsanız doğruyu açıklayacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu, devamında Türkiye'nin ekonomi politikasına bazı eleştiriler yöneltti. "120 milyar dolar para sattılar, dolar 7 lirayı aşmasın diye" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dolar yine yükseldi, kim kazandı, doları alanlar kazandı. Deneme sınama yöntemiyle ekonomi yönetilmez. ‘Şöyle bir bakalım faizi düşürünce neler oluyor.’ Faizi indirdik diyorlar bir bakıyorlar öbür taraf çıkıyor. Devleti yönetemiyorlar.

Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu Sayın Devlet Bahçeli’ye söylüyorum. Eğer bu ülkeyi seviyorsan, bekasını düşünüyorsan, insanların huzur içinde yaşamasını istiyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki, ‘Yeter artık.’ Seçime git, Türkiye’yi seçime götür."