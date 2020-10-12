Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2020
Büyüklük : 4.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 33.28 km.Lasithi (Yunanistan), 173.40 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 12.10.2020, 03:30:39 TSİ
Enlem : 35.5423 N
Boylam : 26.0490 E
Derinlik : 5.78 km
Detay : https://t.co/otSTLTaXCS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, Ege Denizi'nde meydana gelen 4.8'lik depremin ardından, saat 3.44'te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi bilgisini Twitter'dan paylaştı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 37.58 km.Dodecanese (Yunanistan), 131.77 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 12.10.2020, 03:44:27 TSİ
Enlem : 35.6638 N
Boylam : 26.6131 E
Derinlik : 11.12 km
Detay : https://t.co/v53FDlZiMZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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