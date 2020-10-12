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    Serdar Ortaç: Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorum, Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler

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    Türkiye
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    Şarkıcı Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan ve AK Parti'nin icraatlarını beğendiğini belirten Ortaç, "Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler. Sadece değer açısından değil, görünüş açısından bile" ifadesini kullandı.

    Şarkıcı Serdar Ortaç, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya değinen Ortaç, "Azerbaycan konusunda hassasım çünkü. Ben kendimi ruh olarak yarı Azeri görüyorum. Onların kültürünü, müziğini çok yakından biliyorum. Bir Azeri müzisyenden çok daha iyi bilirim onların müziğini" dedi.

    Ortaç, şöyle devam etti:

    "Ermenistan yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda. Dünya da buna ses çıkarmıyordu yıllardır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan bu işgale 'Artık yeter' dedi. Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sürekli sorun çıkaran komşularımız var. Yunanistan'ı görüyoruz işte; Doğu Akdeniz'de yaptıkları ortada. Sürekli gerilim çıkarmaya çalışıyor."

    Sohbetin devamında Kalçık'ın yönelttiği sorular ve Ortaç'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    'Daha ne yapsın bu ülke için Erdoğan?'

    - Maddi durumunuz bir dönem iyi değildi, düzeltiniz mi biraz?

    Şükürler olsun daha iyiyim. Borçlarımı yapılandırdım. Devlet bankası olan Halkbank'dan kredi almıştım, banka pandemi sürecinde beni hiç sıkıştırmadı. İnanın ödeme yapmanız gerekiyor diye aramadılar bile. Özel bankadan aynı krediyi alsaydım eminim her şeyime çoktan icra gelirdi. Pandemiden dolayı dünya zor bir dönemden geçiyor. Bunun etkisini ülke olarak biz de hissediyoruz ama halimize şükretmemiz gerekiyor. 'Ekonomi kötü' diyenler var ama Allah'a şükür herkesin elinde son model cep telefonu, altında araba var.

    Nankörlük yapmayalım. Bizden çok daha zor koşullarda yaşayan onlarca ülke var dünyada. Ülkemizin değerini bilelim. Başkan Erdoğan ülkemize çok güzel yatırımlar yaptı. Bir geçmiş Türkiye'ye bakın, bir de bugüne. Öyle bir kesim var ki Türkiye'de Başkan Erdoğan ağzıyla kuş tutsa yine de eleştirir. Daha ne yapsın bu ülke için Erdoğan? Öyle büyük ve güzel yatırımlar yaptı ki görmemek imkansız. Hep olumsuza bakmamak gerekiyor. Dolar yükseliyor diye eleştiride bulunanlar, biz kendi SİHA'mızı üretiyoruz, bir de buna baksınlar. Türkiye yıllarca bir tek otomobil bile üretemezken şimdi savunma sanayimizin geldiği noktaya hayranlıkla bakıyorum.

    'İnsanlar benim bu görüşüme saygı duymalı'

    - Yaptığınız açıklamalardan dolayı 'yandaş sanatçı' diye algılanma kaygısı taşıyor musunuz? Sosyal medyada bazı kesimler sanatçıları böyle hedef gösteriyor çünkü...

    Ben yandaş sanatçı değilim. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ama bu yandaşlık değil. Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200 sene sonra onu sevecek ve takdir edecekler. Niye biliyor musunuz? Türkiye'ye bıraktığı eserlerden, ülkemize yaptığı yatırımlardan dolayı... Herkesin görüşüne saygılıyım. Ama kendi fikrim var ve bunu açıkça beyan ediyorum. Atatürk, Menderes, Özal ve son olarak da Erdoğan, bu ülke için çok önemli şeyler yaptı. Bakın benim babam CHP'liydi. Ben onun bu tercihine hep saygı duymuştum. Şimdi hükümetin yaptıklarını beğenmeyebilirsin, eleştirebilirsin buna saygı duyuyorum ama ben Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorum ve takdir ediyorum. İnsanlar da benim bu görüşüme saygı duymalı. Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler. Sadece değer açısından değil, görünüş açısından bile.

    'Ayasofya'nın ibadete açılması çok doğru bir karar'

    - Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına gösterdiği tepki için ne söyleyeceksiniz?

    İstanbul fethedildiği dönemdeki haline geri döndü. Böyle olması gerekiyordu. Çok doğru bir karar. Yunanistan'ın tepkisini aklım almıyor. Sana ne? Ayasofya bizim, kararı Türkiye verir. Müslümanlara karşı içlerinde nefret var Yunanistan'daki bazı kesimlerin.

    'Yeditepe konserleri sektörümüz için çok güzel oldu'

    - Müzik sektörünün gidişatını nasıl görüyorsunuz?

    Pandemi bizi olumsuz etkiledi ama düzelecek. Polat Yağcı'nın teklifiyle Cumhurbaşkanlığı konserlerinde yer aldım. Evde hapis kaldığım sürede bu konser çok iyi geldi bana. Polat için 'Şöyle para kazanıyor, böyle para aldı' diyenler oldu. Ama yok böyle bir şey, doğru değil. Polat birçok kesimden sanatçıya teklifte bulundu. Kabul edenler de yer aldı. 'Yandaş sanatçılar vardı' eleştirisine kesinlikle katılmıyorum. Haksızlık yapılıyor. Sektörümüz için güzel oldu bu konserler.

    'Kadına el kalkmaz'

    (Kadına yönelik şiddet konusunda) Kadına şiddetin yanı sıra trafikte bile insanlar birbirini dövüyor, görüyoruz. Bana göre normal insan şiddet uygulamaz. Özgüveni olmayan, ruh sağlığı yerinde olmayan erkekler ancak bir kadına şiddet uygular. Bazı kadınlar adamları tahrik ediyor da olabilir ama ne yaparsa yapsın asla kadına el kalkmaz. Ben hayatım boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadım. Beni tahrik etse bile yapmadım. Kadınlar çok kıymetli, özel varlıklar. Hayatım boyunca hiçbir kadını da aldatmadım. Sevgilim varken başka bir kadına dokunamam, ruhum ve vücudum kusar. Kimseye bunu yaşatmadım.

    'Yazıklar olsun Halil Sezai'ye'

    - Biraz önce şiddetten söz ettik. Komşusunu darp eden Halil Sezai için de 13 yıl hapis cezası isteniyor...

    Normal kafa ile bunu bir insan bir insana yapamaz. Bence Halil kafası yerinde değilken, çok alkollüyken şiddet uyguladı. Ayakta duramıyor, karşısındakinin yaşlı olduğunun bile farkında değil. Yazıklar olsun ona. Ne gerekçe olursa olsun yaşlı bir adama bu yapılmaz. Alkol gerçekten çok kötü bir şey. Ben de gençken kullanıyordum ama hastalığımdan sonra bıraktım.

    Etiketler:
    Ayasofya, Halil Sezai, Kadına şiddet, Koronavirüs, İstanbul Yeditepe Konserleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Sabah gazetesi, Tuba Kalçık, AK Parti, Serdar Ortaç
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