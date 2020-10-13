Sahte içkiden ölümler sürüyor: Türkiye genelinde can kaybı 42'ye yükseldi

Sahte içkiden kaynaklanan ölümler sürüyor. İzmir'in birçok ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı belirtilen çok sayıda kişi, görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

Sahte içki tükettiği iddia edilen, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Karayiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karayiğit'in ölümüyle İzmir'de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı'e yükseldi. Son olarak'da dahayatını kaybetti.

İzmir, Kırıkkale, Mersin, Aydın, İstanbul, Muğla ve Trabzon'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.