Rusya Büyükelçiliği, Ankara’nın başkent oluşunu kutladı

Büyükelçiliğin Facebook’ta, Ankara’nın başkent oluşuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Açıklamada “Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun!” ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik ayrıca bir video da paylaştı.