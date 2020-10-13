Rusya Büyükelçiliği, Ankara’nın başkent oluşunu kutladı

Büyükelçiliğin Facebook’ta, Ankara’nın başkent oluşuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Açıklamada “Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun!” ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçilik ayrıca bir video da paylaştı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yayınladığı açıklamayla Ankara’nın Türkiye’nin başkenti oluşunu kutladı.
Büyükelçiliğin Facebook’ta, Ankara’nın başkent oluşuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Açıklamada “Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun!” ifadeleri kullanıldı.
Büyükelçilik ayrıca bir video da paylaştı.
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