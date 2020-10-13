Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iddialarına tepki gösterdi. Oktay, "Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'e kadar da başkan yardımcısıydı Türk Telekom'da. Hortumculuğun başkan yardımcısıydı" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Oktay, sözlerine "Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nunki de o hesap... Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir" diye başladı.

Oktay, şöyle devam etti:

Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır."

2️⃣Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 13, 2020

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